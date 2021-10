Torino-Genoa, Ballardini su Caicedo: “Non vediamo l’ora che torni al massimo, ci darà tanto”

Nella sconfitta esterna subita per mano del Torino per 3-2, il Genoa ha visto la prima rete in rossoblu di Felipe Caicedo: entrato al minuto 60′, l’ex attaccante della Lazio ha fornito un assist e ha segnato il suo primo gol in campionato. Al termine del match, l’allenatore del Genoa Davide Ballardini ha parlato proprio di Caicedo. Ecco le sue parole: “Non vediamo l’ora che Caicedo faccia il Caicedo per tutta la partita o quasi e di vederlo in campo per più minuti. Caicedo è stato fuori diverse settimane, non vediamo l’ora che torni al massimo. Ci darà tanto”.

