9° SERIE A | LIVE HELLAS VERONA-LAZIO 4-1 (30′, 36′, 62′, 90’+2′ Simeone, 46′ Immobile)

PARTITI! Fischio d’inizio, è iniziata Hellas Verona-Lazio! Padroni di casa che giocano il primo pallone della gara.

4° – Lazio che tiene la palla, il Verona riparte e si rende subito pericoloso: Simeone trova Caprari in area che, in scivolata, tenta la conclusione, ma il tiro termina fuori non di molto. Rinvio dal fondo biancoceleste.

8° – Milinkovic recupera palla ed imbuca in area per Ciro Immobile, con l’attaccante biancoceleste che commette fallo su un difensore del Verona per prendere posizione.

9° – Primo giallo della gara al Verona! Milinkovic viaggia verso la porta gialloblù, ma Miguel Veloso lo trattiene per il braccio: l’arbitro Piccinini fischia punizione per la Lazio e sanziona il giocatore del Verona.

12° – Occasione Verona! Lazovic dalla linea di fondo trova, con una rasoiata, Ilic che si inserisce ma spara alto a porta sguarnita.

15° – Ancora Verona in avanti, questa volta con Simeone che, di testa, prova a metterla sul palo lontano, ma Reina smanaccia bene e toglie la palla dall’incrocio dei pali.

20° – Gialloblù che continuano ad attaccare in maniera pericolosa: ripartenza con Faraoni che arriva sul fondo e crossa in area di rigore, Simeone di testa prova la conclusione, ma il tiro termina sul fondo, lontano dal primo palo.

24° – Altra occasione per il Verona! Cross dalla sinistra per Barak che, in area di rigore, anticipa i difensori della Lazio, ma il suo piattone termina fuori.

26° – Verona vicinissimo al vantaggio! Ancora Barak, questa volta rasoterra, tenta la conclusione, ma Reina si oppone bene e Patric spazza lontano. Biancocelesti in difficoltà.

30° – Hellas Verona in vantaggio! Caprari imbuca per Giovanni Simeone in area, l’argentino sfila alle spalle di Patric ed insacca per il vantaggio dei padroni di casa. 1-0.

33° – E’ sempre il Verona a rendersi pericoloso: errore di Hysaj e Simeone che riparte, crossa dalla destra in area a trovare Caprari, con l’ex Samp e Roma che spara altissimo sopra la traversa.

36° – Raddoppio Hellas Verona! Ancora Giovanni Simeone, servito da Miguel Veloso, prova la conclusione da fuori area che finisce sotto l’incrocio dei pali, Reina guarda entrare il pallone: 2-0.

41° – Prima occasione Lazio! Ciro Immobile punta Gunter e, spostandosi la palla sul destro, prova la conclusione potente verso la porta di Montipò: palla che termina sul fondo.

44° – PRIMO GIALLO LAZIO! Patric interrompe con un fallo la ripartenza di Capriari, Piccinini lo ammonisce.

45° – Sostituzione Hellas Verona: problemi per Casale che lascia il campo. Al suo posto Ceccherini.

45° – L’arbitro Piccinini ha concesso un minuto di recupero.

FINE PRIMO TEMPO! Termina la prima frazione tra Verona e Lazio: padroni di casa meritatamente in vantaggio, 2-0 grazie alla doppietta di Giovanni Simeone. Lazio che fa difficoltà a rendersi pericolosa, con l’unica conclusione provata da Ciro Immobile al 41°.

INIZIO SECONDO TEMPO! Riprende il match al Bentegodi, con la Lazio che da il via alla ripresa. Si riparte dal doppio vantaggio per l’Hellas.

46° – GOL DELLA LAZIOOO!!!!! Accorcia subito le distanze la squadra biancoceleste con Ciro Immobile che, servito da Milinkovic, insacca: 2-1!!!

51° – Lazio vicinissima al pareggio! Ripartenza di Felipe Anderson che entra in area di rigore e supera il difensore gialloblù, tenta la conclusione ma il tiro termina di pochissimo fuori.

56° – SECONDO GIALLO LAZIO! Ripartenza di Simeone, Akpa Akpro lo atterra e l’arbitro Piccinini fischia fallo, sanzionando il centrocampista biancoceleste.

57° – DOPPIO CAMBIO LAZIO! Escono dal campo Akpa Akpro ed Hysaj, al loro posto entrano Luis Alberto e Manuel Lazzari.

62° – Terzo gol del Verona! Simeone fa tripletta, ancora una volta su assist di Caprari, insacca sotto le gambe di Reina: padroni di casa che tornano sopra di due, 3-1.

63° – ALTRO DOPPIO CAMBIO LAZIO! Entrano in campo Raul Moro e Danilo Cataldi, escono Pedro e Lucas Leiva.

66° – Ammonizione Hellas Verona! Da fermo, Manuel Lazzari accelera e salta Ceccherini: il difensore gialloblù lo atterra e commette fallo, giallo.

68° – Doppio cambio Verona! Escono Gunter e Miguel Veloso, entrano in campo Sutalo e Tameze.

72° – Lazio vicinissima al gol! Luis Alberto trova, da calcio d’angolo, Milinkovic che, da dentro l’area piccola, di testa, la sua conclusione si stampa sulla traversa!

73° – Ancora una volta biancocelesti vicini al gol del 3-2! Sempre da calcio d’angolo con Luis Alberto, questo volta è Patric che stacca di testa, ma stavolta Montipò vola e manda ancora in angolo.

79° – Verona pericoloso con Lazovic! L’esterno gialloblù tenta la conclusione potente sul secondo palo, Reina respinge bene e manda in rimessa laterale.

80° – Doppio cambio Hellas: escono Ilic e Lazovic, fanno il loro ingresso in campo Hongla e Magnani.

90° – Occasione Lazio! Lazzari sfrutta l’errore del difensore del Verona, entra in area e, a tu per tu con Montipò, la sua conclusione termina sui pugni del portiere gialloblù.

90° – Il direttore di gara concede cinque minuti di recupero.

