Nella Lazio c'è il baby Floriani Mussolini

Come riporta l’edizione romana del Corriere dello Sport, solo pochi giorni la sospensione del falconiere, ecco che arriva la prima convocazione in prima squadra del pronipote di Mussolini, Romano Floriani. Romano è il figlio di Alessandra, pronipote di Benito. E’ un classe 2003, ha compiuto 18 anni a gennaio, e gioca da difensore; proprio l’emergenza in difesa della Lazio ha spinto Sarri a cercare tra la Primavera. Floriani gioca come terzino nella difesa a 4, ma sa adattarsi come centrale. Ieri mattina era in campo con la Primavera che ha vinto 4-2 a Cesena, nel pomeriggio è arrivata la chiamata di Sarri. Ha festeggiato la convocazione con un post su Instagram pubblicato direttamente dall’aereo che ha portato la squadra a Verona; su di lui continua ad echeggiare l’ombra del bisnonno, ma a lui interessa solo il calcio e la Lazio. Ha scelto la maglia n°44 e avrà stampata la scritta Floriani M.

