Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni

Dopo l’impegno di giovedì in Europa League contro il Marsiglia, la Lazio torna oggi in campo: alle 15.00 infatti al Bentegodi i biancocelesti di mister Sarri affronteranno l’Hellas Verona del tecnico Tudor, nella gara valevole per la 9′ giornata di Serie A Tim. Queste le probabili scelte dei due allenatori:

HELLAS VERONA (3-4-2-1) – Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

LAZIO (4-3-3) – Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

