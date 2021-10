Hellas Verona-Lazio, Luiz Felipe tifa da casa: “Vamos, famiglia” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Non ha preso parte alla trasferta di Verona per via del rosso rimediato la scorsa settimana a fine gara: a Luiz Felipe infatti quanto accaduto con Correa dopo la vittoria dell’Olimpico della Lazio sull’Inter è costato un turno di squalifica ed oggi, non essendo presente al Bentegodi, da casa incita i suoi. Il brasiliano infatti, attraverso una storia Instagram, posta un’immagine che ritrae la formazione dei biancocelesti, accompagnata dal messaggio: “Vamos, famiglia“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: