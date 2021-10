PAGELLE – Pomeriggio da horror, al Bentegodi non si salva nessuno. Disastro in difesa

Reina 5 – La reattività sul tiro di Barak all’inizio è una illusione, da lì in poi iniziano i dolori chiamati Giovanni Simeone che lo batte tre volte. Il portiere ci mette del suo specialmente sul raddoppio quando regala il pallone al Verona con un rinvio rasoterra.

Marusic 4,5 – Parte a destra e finisce a sinistra senza variare il livello della sua prestazione che questo pomeriggio è approssimativa. Tiene in gioco Simeone per il poker finale.

Patric 4 – Non lo prende mai a Giovanni Simeone che segna in tutti i modi questo pomeriggio. Sono emersi i suoi limiti nella partita di oggi.

Radu 4 – Arrugginito è dire poco. Scivola in occasione del vantaggio scaligero così come si fa sfuggire alle spalle Simeone per il 3-1, nel pezzo tanti brividi in difesa e altrettanti palloni persi in fase di impostazione.

Hysaj 4,5 – Difende male e non attacca mai, saranno le richieste del tecnico ma la sensazione è che sia destinato ad altre prestazioni simili se non cambia qualcosa.

Dal 57′ Lazzari 5,5 – Dà vivacità alla fascia destra ma al momento decisivo non incide come quando spara addosso a Montipò in uscita.

Milinkovic 4,5 – Non ha colpe dirette sulla sconfitta ma ha tante responsabilità per il suo atteggiamento passivo per lunghi tratti. Dovrebbe caricarsi sulle spalle la squadra e invece si allinea ai compagni senza reagire. Colpisce una traversa di testa.

Lucas Leiva 5 – Ennesima dimostrazione di quanto sia importante trovare una squadra che funziona per far girare il brasiliano. Lui è il termometro, quando gioca male significa che non gira a dovere la macchina biancoceleste.

Dal 63′ Cataldi 5,5 – Fa girare rapidamente il pallone ma è difficile dare velocità ad una squadra immobile.

Akpa Akpro 5 – Prova totalmente incolore. Palla al piede è un disastro, dovrebbe garantire la corsa ma avviene sistematicamente a vuoto.

Dal 57′ Luis Alberto 5,5 – Il suo ingresso coincide col momento di maggiore vivacità della Lazio, questa squadra al momento non può fare a meno della sua qualità nonostante un carattere difficilmente gestibile fuori dal campo.

Felipe Anderson 5 – Deve ricaricare al più presto le batterie perchè appena scende sotto la soglia diventa un giocatore opaco. Prova a inventare qualcosa ma non è sufficiente.

Immobile 6 – Si salva non per il gol ma per l’immancabile generosità che mette in campo fino al triplice fischio. Nel complesso tanta corsa ma poco altro.

Pedro 4,5 – Dopo un inizio scoppiettante sta vivendo un periodo di down. E’ completamente fuori dal gioco con i compagni che preferiscono altre soluzioni, perde ingenuamente il pallone da cui nasce il 3-1.

Dal 63′ Raul Moro 6 – Un paio di accelerazioni che portano a calci d’angolo.

All. Sarri 4 – Urgono spiegazioni per prestazioni simili. Un tecnico è pagato per far giocare la squadra e compiere delle scelte, oggi il Mister sbaglia sia la prima che la seconda. E’ un suo problema trovare la soluzione, la certezza è che non si possa proseguire in questo modo.

