Serie A, Roma e Napoli non vanno oltre il pari: 0-0 all’Olimpico

Termina la sfida delle 18:00 tra Roma e Napoli, conclusasi con il risultato di 0-0. Tante le occasioni nell’arco della gara per entrambe le squadre, che non sono riuscite ad incidere e a prevalere l’una sull’altra. Un pareggio che permette agli uomini di Spalletti di riprendersi la vetta a pari merito col Milan a quota 25. I giallorossi invece salgono in quarta posizione con 16 punti.

