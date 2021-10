Verona-Lazio, Patric: “Oggi vogliamo crescere e far vedere di che pasta siamo fatti. Dobbiamo essere pronti a tutto”

Nel pre partita di Verona-Lazio, il difensore biancoceleste Patric è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per analizzare la sfida:

“Non stiamo ancora andando bene in trasferta, è un discorso di mentalità così come dice il mister. Non dobbiamo stare troppo tempo a pensare ad una partita vinta, perché il tempo per preparare la sfida successiva è poco e dobbiamo essere concentrati. Si possono anche incontrare squadre meno forti, ma se non siamo attenti i dettagli fanno la differenza, come a Bologna. Oggi vogliamo crescere e far vedere di che pasta siamo fatti: la gara di oggi sarà difficile, ci saranno molti uno contro uno e bisognerà lavorare di fisico. Servirà essere pronti a tutto e farsi trovare pronti ad ogni tipo di difficoltà. Il Verona ha ottimi giocatori ma noi l’abbiamo preparata bene, speriamo di portare a casa i tre punti”.

