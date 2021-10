Verona-Lazio, Sarri: “Sarà una prova del 9. Luis Alberto? Più avanti giocheranno tutti i calciatori di qualità”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Manca ormai una manciata di minuti al fischio d’inizio di Verona-Lazio e il tecnico laziale Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Sarà una prova del 9 perché servirà non ricadere negli errori del passato. Luis Alberto? L’ho visto bene, anche negli ultimi due ingrassi in campo ha avuto livelli discreti. L’obiettivo finale è far giocare tutti i giocatori di qualità che abbiamo, nel mezzo serve fare un percorso“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: