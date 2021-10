Bazzani: “Non c’è ancora connessione tra Sarri e la Lazio. Luis Alberto? La sua assenza può destabilizzare i compagni”

L’ex giocatore biancoceleste Fabio Bazzani è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio parlando della Lazio di Sarri e della situazione che sta attualmente vivendo Luis Alberto con ‘allenatore.

“Siamo di fronte a una situazione di connessione ancora non piena. Non si è capito bene tra allenatore e parte della squadra quelle che sono richieste e proposte. Altrimenti non arrivano certi alti e bassi… Le partite le puoi perdere, ma in altra maniera, con quell’organico. Il cambio è radicale, passare dal 3-5-2 portato avanti per anni ai principi totalmente diversi che vuole Sarri, il tempo lo devi mettere in preventivo. Qui è da capire se c’è la connessione giusta tra giocatori e allenatore, è lì il nocciolo.

“Perché Luis Alberto fatica a trovar spazio? Non può essere una cosa che passa inosservata nel gruppo e nello spogliatoio. Quello che con Immobile è il giocatore più rappresentativo degli ultimi anni oggi non è protagonista della squadra e la cosa non può non destabilizzare parte dei compagni. Non è facile mettere tutto a posto, in gran parte questa è ancora la Lazio di Simone Inzaghi in quanto a interpreti e se devi cambiare tanto possono capitare queste difficoltà. Sarri però non ha un altro Luis Alberto”.

