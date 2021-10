CdS | Una Lazio da mani nei capelli

Il poker di Simeone certifica la crisi di Sarri e mette in discussione il progetto tattico biancoceleste. Immobile e Milinkovic non bastano.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime due trasferte la Lazio ha incassato 7 gol, frutto di scelte tattiche e un approccio sbagliato. Dopo il poker firmato da Simeone, i biancoceleste sono tutti in ritiro punitivo a Formello: scelta del presidente Lotito e comunicata dal ds Tare negli spogliatoi al Bentegodi. Non bastano le assenze di Acerbi e Luiz Felipe per spiegare il crollo e Luis Alberto, per quanto possa essere indolente, rappresenta ancora un valore aggiunto per la Lazio.

