GdS | Lazio in ritiro fino a mercoledì

Verona–Lazio, risultato quasi mai in discussione: Simeone ha fatto quattro gol ai biancocelesti che, dopo la partita, sono rimasti un’ora e mezza nello spogliatoio.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Lazio ha avuto una chance per rientrare in partita a inizio secondo tempo: il gol di Immobile. Ma Simeone ha smorzato l’entusiasmo, segnando nuovamente. Dopo ieri, sono tre le sconfitte in trasferta dei biancocelesti in campionato, due delle quali non proibitive. Infine, l’affare Luis Alberto ancora una volta in panchina. Fino a mercoledì la Lazio sarà in ritiro punitivo al centro sportivo di Formello.

