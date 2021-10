Giudice sportivo, supplemento di indagine per cori razzisti a Osimhen in Roma-Napoli

Nel consueto rapporto del Giudice sportivo, c’è un supplemento di indagine su un coro di matrice razziale contro Osimhen durante Roma-Napoli. Ecco la nota: “Il Giudice sportivo, in relazione al coro discriminatorio di matrice razziale nei confronti del calciatore Victor Osimhen dispone, a cura della Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la durata e la dimensione del coro stesso, confermando che il coro non si è ripetuto successivamente agli annunci effettuati, nonché in ordine alla collaborazione della Società Roma per l’individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell’Ordine pubblico“.

