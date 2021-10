Il Messaggero | Sprofondo Lazio

Squadra subito travolta dagli avversari, mai davvero in partita: “Così non si può andare avanti”.

Come riportato da Il Messaggero, dopo il Verona, tutti in ritiro a Formello: non succedeva da tre anni, era il 3 dicembre 2018.

Fino all’altro ieri, Sarri aveva tenuto dei colloqui privati con i giocatori per capirne le esigenze o i malumori. Dopo la partita al Bentegodi, il tecnico biancoceleste ha parlato con Tare: alcuni giocatori non servono alla sua causa, altri hanno perso la motivazione e la sua Lazio è satura. Per gennaio chiede uomini anche meno forti, ma che aggrediscano. La rosa è corta, ma le idee sono poche e confuse; senza le fiammate di Felipe Anderson il gioco latita.

