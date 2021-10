SERIE A | Lazio-Fiorentina, la designazione arbitrale

Conclusa la nona giornata di campionato con il pareggio per 1-1 tra Inter e Juventus di ieri sera, domani si torna subito in campo, visto che è in programma il turno infrasettimanale per la 10° giornata di Serie A. La Lazio, reduce dalla pesante sconfitta per 4-1 contro il Verona, tornerà a giocare allo Stadio Olimpico dove, mercoledì alle ore 20:45, arriverà la Fiorentina, vittoriosa nell’ultimo turno per 3-0 contro il Cagliari. Tre punti che hanno permesso alla squadra di Italiano di scavalcare proprio la squadra di Sarri con un solo punto di differenza. In vista del match tra biancocelesti e viola, ecco la designazione arbitrale:

ARBITRO: Ayroldi (sezione di Molfetta)

ASSISTENTI: Longo – Lombardi

QUARTO UOMO: Rapuano

VAR: Guida

AVAR: Tegoni

