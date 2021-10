Calciomercato.com | Muriqi spinge per la cessione

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, Vedat Muriqi avrebbe intenzione di lasciare la Lazio. L’attaccante kosovaro classe 1994 infatti sognerebbe un ritorno al Fenerbahce, squadra turca con cui è sceso in campo 36 volte realizzando 17 gol e 7 assist. Con la maglia biancoceleste Muriqi ha messo insieme, da quando è a Roma, 1.380 minuti complessivi, siglando solo due reti, una in Coppa Italia e una in campionato, entrambe contro l’Atalanta, non dimostrando finora di valere i 20 milioni circa spesi dalla società capitolina per portarlo alla Lazio.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: