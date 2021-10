CdS | Lazio, ieri tutti davanti al video: Sarri non cambia modulo

Un ritiro che serve a guardarsi in faccia e limare tutto ciò che non va: la squadra a Formello da domenica sera lavora e si confronta. Come riporta il Corriere dello Sport, mister Sarri parla di atteggiamento e mentalità e per adesso conta di andare avanti con il 4-3-3. Lo stesso tecnico promette e chiede pazienza, sta esaminando cosa non va: ieri tutti a lezione davanti al video per vedere cosa non ha funzionato e proiettarsi verso la Fiorentina.

