La pesante sconfitta di domenica contro l’Hellas Verona, ha mandato la Lazio in ritiro per cercare di capire cosa non sta ancora funzionando. Oggi siamo già alla vigilia di un’altra giornata di campionato, visto che è in programma il turno infrasettimanale che vedrà la squadra di Sarri affrontare la Fiorentina allo Stadio Olimpico di Roma. In un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero, l’ex allenatore di Milan e Roma, Fabio Capello, oltre che a parlare dei giallorossi e della Serie A, si è soffermato anche sulla squadra biancoceleste. Questa la sua risposta alla domanda se si aspettasse queste difficoltà per il nuovo allenatore della Lazio Maurizio Sarri: “La Lazio soffre quando le avversarie pressano e alzano il ritmo. Il Verona e Il Milan hanno fatto così e hanno dominato. Deve risolvere questo problema”.

