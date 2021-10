Fiorentina, un giocatore positivo al Covid-19: il comunicato del club

Nella Fiorentina, il calciatore Nico Gonzalez è risultato positivo al Covid-19, dopo gli ultimi test effettuati. L’argentino, in gol domenica contro il Cagliari, salterà la partita di domani contro la Lazio sul prato dell’Olimpico, fissata alle ore 20:45. Sui propri canali ufficiali il club viola ha diramato nel merito un comunicato: “ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Nico Gonzalez che, asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari in accordo con la ASL competente”.

