GdS | Verona-Lazio, Simeone: “Mi sono caricato guardando Rocky e in campo mi sono concentrato su Reina”

La Lazio cade a Verona e il protagonista indiscusso della gara è stato senza dubbio Simeone, autore dei 4 gol inflitti ai biancocelesti. Il Cholito ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, è tornato sul match del Bentegodi sostenendo che, come spesso accade quando ha bisogno di carica, prima della partita ha visto Rocky. Per quanto riguarda invece il campo non ha studiato i difensori ma sapeva che Radu avrebbe potuto avere delle difficoltà, visto che non giocava da tempo. Ad ogni modo, ammette di essersi concentrato su Reina con l’aiuto del preparatore dei portieri, anche se i meriti li da a Caprari che lo ha messo due volte davanti alla porta.

