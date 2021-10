SERIE A | Pareggio tra Spezia e Genoa. La Salernitana vince all’ultimo

Sono da poco terminate le prime partite della 10a giornata di campionato di Serie A. Il Venezia, con un uomo in meno dal 67′ (Ampadu), perde in casa contro la Salernitana: il match si chiude 1-2, con le reti di Aramu (14′), Bonazzoli (61′) e Schiavone (90+5′). Invece al Picco, lo Spezia guadagna un punto in casa contro il Genoa: la gara termina 1-1, con l’autogol di Sirigu (66′) e la rete di Criscito (86′) su rigore.

Prevista per le 20.45 la gara tra Milan e Torino.

