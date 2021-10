SOCIAL | Alessandro Murgia ricorda il primo gol in Serie A con la maglia della Lazio | VIDEO

Sono passati esattamente 5 anni da quel 26 ottobre 2016 quando, la Lazio di Simone Inzaghi, affrontò in trasferta il Torino di Siniša Mihajlović. Il match terminò in parità, un 2-2 frutto delle reti di Iago Falque, per il vantaggio del Toro, Ciro Immobile ed Alessandro Murgia a rimontare il risultato per i biancocelesti, per poi tornare sul definito pareggio firmato da Ljajic su calcio di rigore. Quella partita fu speciale proprio per un marcatore: il classe 1996 Alessandro Murgia, all’84°, firmò la sua prima rete nel massimo campionato italiano con la maglia della Lazio. A ricordare questo grande traguardo è stato proprio l’ex biancoceleste, ora centrocampista del Perugia, attraverso i social: sul proprio profilo ufficiale Instagram, Murgia ha pubblicato il video della rete contro il Torino, con la didascalia che accompagna: “26 Ottobre 2016 – Il primo, non si scorda mai!”.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO: https://www.instagram.com/p/CVfNc2RDmvE/

