Calisti: “Luis Alberto? Rinuncerei più agli equilibri per mettere dentro qualità, ma deve cambiare atteggiamento”

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l’ex Lazio Ernesto Calisti ha parlato della situazione che sta vivendo Luis Alberto in casa biancoceleste, proiettandosi poi sulla sfida di questa sera contro la Fiorentina.

Queste le sue parole:

“Sarri parla di equilibri e che la squadra non può supportare ora Luis Alberto e Milinkovic. Credo che debba capire il calciatore che deve fare dei movimenti diversi rispetto al passato. Io rinuncerei più agli equilibri per mettere dentro la qualità. A lungo andare giocherà nella Lazio, è solo questione di tempo. Dovrà cambiare atteggiamento. Vlahovic è forte, vorrebbe qualcosa in più dalla sua carriera e vedremo. Luis Alberto dovrà chiarire la sua posizione, credo che non sia solo una conseguenza tattica ma anche personale. Vlahovic non è facile, tenerlo non contento non è mai un bene”.

