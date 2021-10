CdS | Lazio, il Mago potrebbe partire

Al momento Luis Alberto non rientra nei piani di mister Sarri; lo stesso tecnico ha detto di cercare l’equilibrio della squadra e poi inserirà in rosa tutti i giocatori di qualità. Stando però a quanto riporta il Corriere dello Sport, a gennaio si valuteranno eventuali offerte per lo spagnolo, che però fino ad ora non sono mai arrivate: sta allo staff del classe ‘92 trovarle, impresa mai riuscita negli ultimi anni. In estate Luis era finito in orbita Milan e l’interesse è ancora vivo ma tutti i club sono preoccupati dai suoi “capricci”. Chissà quindi cosa accadrà da qui alla prossima finestra di mercato, ma la partenza del Mago non è da escludere.

