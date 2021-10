CdS | Lazio, la notte dei record per Ciro: stasera sogna di eguagliare Piola

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Dimenticare Verona e ripartire bene stasera in casa contro la Fiorentina: è questo il mantra dei biancocelesti. Stasera infatti, alle 20.45, ci sarà il fischio di inizio della gara dell’Olimpico contro i viola, valida per la decima giornata di Serie A Tim. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il match di stasera potrebbe permettere a Ciro Immobile di entrare, ancora di più, nella storia laziale: in ballo infatti c’è il primato di reti siglate indossando la maglia della Lazio e il bomber stasera sogna di eguagliare Piola: king Ciro è ad un gol dalla leggenda. L’attaccante è arrivato a 158 gol (159 Piola), in cinque anni nella capitale: il primo segnato all’Atalanta il 21 agosto del 2016.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: