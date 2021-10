CONFERENZA SARRI: “Squadra convalescente? Abbiamo gli stessi punti dello scorso anno, mi sembra tanta roba”

La Lazio batte 1-0 in casa la Fiorentina ed il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha analizzato il successo: “Sulla reazione non avevo dubbi. Siamo stati bravi contro una squadra di qualità come la Fiorentina. Luis Alberto? Ha fatto gli ultimi allenamenti su livelli straordinari, quindi su di lui ero sicuro. Il dubbio era su Milinkovic, che ha giocato tanto. Ho deciso di mettere la qualità, stando alle caratteristiche viola. Squadra convalescente? Abbiamo gli stessi punti dello scorso anno: abbiamo avuto due down inconcepibili, ma la squadra è stata stravolta. Abbiamo il punteggio della scorsa stagione, mi sembra tanta roba. Gli alti bassi sono una caratteristica della rosa da un anno e mezzo: o questa squadra non ha la capacità di recuperare subito le energie dopo un dispendio importante contro squadre più blasonate o si ha la presunzione di essere una grande squadra quando non lo si è: possiamo diventarlo ma servono lavoro e fatica, al momento non lo siamo. Serve un pizzico di umiltà, anche se la pizza a Roma esalta: io di fenomeni in 30 anni ne ho visti pochi. Stasera è riuscito tutto? Non siamo alla Play, serve lavorare”.

