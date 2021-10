Lazio-Fiorentina, Pedro nel post-partita: “Contento di aver aiutato la squadra. Ora testa a Bergamo”

Ai microfoni di Lazio Style Radio, il calciatore biancoceleste Pedro è intervenuto commentando la vittoria per 1-0 contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Sono molto contento di aver aiutato la squadra. La cosa più importante era ottenere punti e siamo molto felici di averlo fatto. Dobbiamo continuare così. È ovvio che dobbiamo migliorare qualcosa, soprattutto in trasferta. Dobbiamo migliorare non so se la mentalità o l’atteggiamento, ma tutte le gare sono importanti. Stiamo lavorando per questo. Abbiamo parlato tutti insieme in ritiro e penso che ci abbia fatto bene. Ne abbiamo parlato anche con il mister. Penso che questa squadra sia molto buona e forte. Contro l’Atalanta sarà una partita tosta, per come giocano. Sarà difficile per noi. Dobbiamo lavorare per prepararla bene e fare una bella partita se vogliamo andare avanti in classifica. Sapevamo che era una gara importante per noi. La Fiorentina è una bella squadra che sta facendo bene. Penso che nessuna partita sia facile in Serie A. Noi dobbiamo lavorare per migliorare nelle partite in trasferta. Fare gol è sempre importante. Non segnavo da tanto, per un attaccante è fondamentale. Ma oggi l’importante era fare una buona partita e ottenere tre punti”.

