Lazio-Fiorentina, Reina nel pre partita: “Siamo fiduciosi di fare una grande partita, vogliamo cercare il riscatto”

Ci siamo, sta per iniziare Lazio-Fiorentina, 10° giornata di Serie A che coincide con il turno infrasettimanale. Per presentare il match contro i viola, ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto il portiere biancoceleste Pepe Reina. Queste le sue parole: “Vogliamo tornare in campo al più presto per cercare il riscatto e la rivincita. Non vediamo l’ora di iniziare. La Fiorentina è una squadra complicata ed in salute che sta facendo molto bene. Ha un grande allenatore e degli ottimi giocatori, è un avversario difficile per tutte le squadre, specialmente in trasferta.

Noi siamo fiduciosi di fare una grande partita con i tifosi al nostro fianco. Speriamo di conquistare i tre punti. Mi auguro di mantenere la porta inviolata, ma l’importante è che la squadra vinca”.

