Lazio-Fiorentina, Tare nel pre partita: “Il cambio di gioco non deve diventare un alibi. Luis Alberto? Non c’è niente da dire se rimane fuori una partita”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Nel pre partita di Lazio–Fiorentina, il Tare è intervenuto a Dazn. Ecco le parole del ds biancoceleste: “Parliamo di un ritiro non punitivo, ma costruttivo, serviva per un confronto tra squadra e staff. Sono sicuro che stasera faremo una grande gara e che vinciamo. Li abbiamo analizzati bene e rispecchiano le curve dell’anno scorso, con le piccole abbiamo bruciato tanti punti importanti e abbiamo perso la Champions. Lo stesso sta accadendo in questo inizio stagione, ma soprattutto dopo tre partite di fila in una settimana dove c’è un calo di energie. È questa la pecca che abbiamo e l’abbiamo analizzata bene e sono convinto che scontrarci in positivo sia l’unica via. È un passo in avanti per il futuro, le aspettative sono alte e il cambiamento dell’allenatore e di gioco non deve diventare un alibi. Luis Alberto? È un giocatore importante, non c’è niente da dire se rimane una partita fuori. Su dodici ne ha fatte nove dall’inizio e tre da subentrato. Quando serve anche lui sarà fuori, però nulla toglie al fatto che sia un grande giocatore e ci aspettiamo da lui, Acerbi, Immobile e Leiva che sono i trascinatori della squadra che siano degli esempi”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: