Lazio, ritiro terminato: calciatori a casa già da questa sera

Al termine della vittoria per 1-0 contro la Fiorentina, andata in scena allo Stadio Olimpico, è arrivata la decisione in merito al ritiro, iniziato dopo la pesante sconfitta contro l’Hellas Verona. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione infatti, la società ha deciso di terminare il ritiro, con i calciatori biancocelesti che torneranno a casa già da stasera. Possiamo affermare che il ko arrivato domenica nella “Fatal Verona” sia ormai acqua passata dopo i tre punti importanti arrivati questa sera contro i Viola, grazie alla rete realizzata da Pedro nella ripresa.

