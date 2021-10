PAGELLE – Milinkovic come un ariete per la bellezza di Pedro. Bene la fase difensiva

Reina 6,5 – Avvia l’azione del vantaggio pescando Milinkovic con un lancio millimetrico, una soluzione provata più volte durante la gara. Non deve mai fare un intervento compensando bloccando ogni cross che i violi provano a fare.

Lazzari 6,5 – Dal suo mancino dopo una sgroppata di cinquanta metri arriva il primo tiro in porta. E’ vivace e si proietta costantemente in avanti per creare la superiorità, in questo momento la sua velocità è un toccasana.



Luiz Felipe 7 – Esce sull’esterno quando si infila Castrovilli prima e Bonaventura dopo, si alterna nella gestione di Vlahovic quando il serbo prova ad accelerare in profondità sventando sempre il pericolo. Esce zoppicando, speriamo non sia nulla.

Dal 77′ Patric 6 – Bada al sodo spazzando via ogni pallone che arriva dalle sue parti.

Acerbi 6,5 – Si prende Vlahovic nei duelli aerei e nei contrasti fisici per lasciarlo al compagno di reparto quando il serbo cerca la velocità. Una prestazione convincente dopo le due giornate di squalifica.

Marusic 6,5 – Sta attraversando un eccellente periodo di forma fisica e soprattutto mentale, si vede nella semplicità con cui si alterna a destra e sinistra col medesimo ottimo risultato. Contiene Callejon senza soffrire troppo.

Milinkovic 7,5 – Vola in cielo per mettere a terra il pallone, triangolo nello stretto con Immobile e con la visione periferica manda in porta Pedro per la rete che decide la partita. Nel momento del bisogno il Sergente c’è sempre.

Dal 79′ Basic 6 – Un paio di falli conquistati e circolazione della palla nei minuti finali.

Cataldi 6,5 – Tenta poco la giocata difficile preferendo una circolazione palla più sicura ma sempre efficace. Con Sarri ha ritrovato fiducia e continuità tornando ad essere un giocatore importante per questa squadra.

Dall’84’ Lucas Leiva SV

Luis Alberto 6 – Primo tempo opaco con qualche pallone perso di troppo, nella ripresa è apprezzabile l’impegno in fase di non possesso dimostrando di avere nelle corde l’intensità che l’allenatore gli chiede.

Felipe Anderson 6 – Sta pagando le tante partite ravvicinate, difficilmente accelera premiando le sovrapposizioni di Lazzari. Rivedibili un paio di contropiedi dove sbaglia il passaggio che poteva spaccare la difesa viola.

Immobile 7 – Non calcia in porta nemmeno una volta ma è sempre nel vivo del gioco. Corre, lotta e sgomita in mezzo a Milenkovic e Martinez Quarta con ferocia dando l’esempio ai compagni dell’atteggiamento da avere.

Pedro 7,5 – Serviva una invenzione per sbloccare la partita e arriva ad inizio ripresa con un mancino ad incrociare che si infila sotto l’incrocio. Una gemma che vale tre punti e arriva dopo una prestazione intelligente specialmente in fase difensiva.

Dall’84’ Raul Moro SV

All. Sarri 7 – La Lazio vince senza soffrire troppo e mantenendo la porta inviolata, segnali incoraggianti dopo tre giorni di ritiro. Ora serve continuità con il big match di sabato contro l’Atalanta.

