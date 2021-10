SOCIAL | La Lazio festeggia le presenze in A di Acerbi, Luis Alberto e Sarri – FOTO

Lazio-Fiorentina è stata una gara speciale per tre laziali: Francesco Acerbi, Luis Alberto e il neo arrivato Maurizio Sarri. Come ci ricorda l’account ufficiale della società, il difensore oggi ha timbrato la 300esima presenza in Serie A, Luis Alberto ha giocato la sua 150esima nel massimo campionato italiano e, infine, Maurizio Sarri si è seduto su una panchina di serie A per la 200esima volta. Questa vittoria è stata anche un gran modo per festeggiare dei traguardi simili.

