Sorare, torna la Lazio con carte limitate: cos'è e come funziona il fantacalcio legato alla blockchain

Sorare ha annunciato sui social che la Lazio è tornata a far parte del loro universo sbarcando sul mercato e, per la prima volta, con carte limitate. Ma cos’è Sorare? Si tratta di un gioco di fantacalcio Blockchain in cui si può essere ricompensati per aver allestito la propria squadra, partecipato a tornei virtuali, e scambiato carte da collezione virtuale. Basta, quindi, scegliere la propria squadra e farsi ricompensare quando i giocatori mettono in campo ottime performance nella vita reale. Le carte dei calciatori sono rare perché associate a token non fungibili (NFT), ovvero non ne esistono altri esemplari equivalenti: dato che ci sarà sempre solo un determinato numero di carte create per ogni singolo calciatore, queste diventeranno sempre più preziose in base alla loro rarità. Si possono vincere sia carte rare sia variabili quantità della criptovaluta Ethereum: i primi tre classificati ricevono grandi somme di ETH messe in palio oltre ad un calciatore raro di qualità.

Welcome back @OfficialSSLazio 🤍💙 The Eagles have landed on the market and for the first time ever… with brand new Limited cards! 🇮🇹 🦅 Time to get scouting: https://t.co/N8zUYv2I17 pic.twitter.com/jdDxTjEaVN — Sorare (@SorareHQ) October 26, 2021

