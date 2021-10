Spartak Mosca-Napoli, il Covid fa paura in Russia: i partenopei chiedono di giocare in campo neutro. La Lazio il giorno dopo incontrerà la Lokomotiv

Il 24 novembre andrà in scena la sfida di ritorno di Europa League tra Spartak Mosca e Napoli. I partenopei, hanno richiesto alla Uefa di poter giocare in campo neutro causa Covid, che sta colpendo sensibilmente la Russia e soprattutto Mosca. Attualmente i casi in tutta la Nazione sono 37 mila, e nella Capitale se ne contano 6mila. Dati allarmanti che preoccupano il club azzurro, intenzionato a non giocare a Mosca spostando anche la gara. Il giorno dopo, giovedì 25 novembre, anche la Lazio sarà in Russia per sfidare la Lokomotiv, chissà se anche i biancocelesti si muoveranno nello stesso modo, avanzando le stesse richieste del Napoli alla Uefa.

