CdS | Insulta Duncan, tifoso laziale subito individuato

Pre partita Lazio–Fiorentina: insulti razzisti verso Duncan dopo intervista a bordocampo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, con un’indagine lampo è stato individuato il tifoso che nei distinti Nord Ovest ha rivolto degli insulti razzisti al giocatore: questo è stato sanzionato dalla Lazio e non potrà accedere allo stadio per un periodo di tempo ancora da stabilire. La Procura Federale era nei pressi di dove è stata svolta l’intervista al giocatore. Immediato l’ascolto delle dichiarazioni di Duncan ai microfoni di Dazn per la verifica del fatto e l’analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza. Anche a Bergamo nel post partita, la Fiorentina aveva denunciato insulti razzisti nei confronti di Vlahovic, ma allora non furono segnalati dalla Procura e il Giudice non emise provvedimenti.

