Zuccherina è la notte colorata di bianco e celeste. Perché la Lazio vince grazie al piccolo e grande Pedro, che restituisce il sorriso a Sarri dopo il tracollo di Verona. L’Atalanta, ora è lontana solo un punto, e sabato il calendario offrirà lo scontro diretto. Non del tutto entusiasmanti risultano i timidi tentativi di sbloccare l’equilibrio. Immobile ha un paio di occasioni, ma sembra poco deciso: vorrebbe ma non riesce, ecco. Il duello pare destinatissimo allo 0-0. E la ripresa decolla con un rivedibile tentativo volante di Torreira. Poi, d’improvviso, la svolta. Reina rinvia, Milinkovic avvia, Immobile gestisce, Milinkovic rifinisce, Pedro scarica un terrificante sinistro incrociato sotto la traversa. Esplode la Nord dall’altra parte dello stadio. Come risvegliata da un incantesimo, la Lazio apre gli occhi. Il Messaggero

