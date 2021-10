Roma, inaugurato murales a Vincenzo Paparelli, Gabriele Sandri e Antonio De Falchi – FOTO

“Ieri una vittoria importante per le due squadre romane… Oggi una vittoria importante per tutta la città”. Lo ha scritto Gabriele Paparelli, figlio del compianto tifoso laziale Vincenzo, attraverso il proprio profilo Facebook. Oggi infatti a Roma c’è stata l’inaugurazione del murales dedicato a Vincenzo Paparelli, Gabriele Sandri e Antonio De Falchi. Un tragico destino dei tre angeli volati in cielo, che, purtroppo, lega le due squadre romane e le due tifoserie della Capitale. La scritta del murales recita: “I fiori sbocciano dove c’è passione e non violenza”. L’opera è stata realizzata con il contributo della Fondazione S.S.Lazio 1900 e della Fondazione Roma Cares, insieme al patrocinio del Municipio XIII Aurelio.

