SOCIAL | La moglie di Muriqi conferma le voci di mercato – FOTO

Vedat Muriqi si trova in difficoltà alla Lazio, su questo non ci piove. Il suo acquisto è stato, finora, un flop e le voci di mercato riguardanti il suo futuro non si placano. Il kosovaro è stato acquistato dal Fenerbahce per 18 milioni di euro e, stando appunto alle voci di mercato, la squadra turca vorrebbe riprenderselo. Questa sera la moglie di Muriqi, Edibe, ha pubblicato una storia su Instagram che potrebbe confermare l’interesse della sua ex squadra: nella foto si vede il titolo di un telegiornale di sport turco che recita che il Fenerbahce a gennaio potrebbe fare un’offerta per riprendersi il kosovaro. A corredo della foto, la moglie ha aggiunto una canzone dal titolo “Hayallerim”, che in italiano significherebbe “i miei sogni”: sembrerebbe anche un desiderio della famiglia quello di tornare in Turchia…

