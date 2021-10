SOCIAL | Luis Alberto celebra le 150 partite in Serie A con la Lazio: “Molto orgoglioso!” – FOTO

La vittoria contro la Fiorentina di ieri sera, oltre ai tre punti, ha fatto registrare anche qualche record. Le 200 panchine di Maurizio Sarri in Serie A; le 300 presenze nel campionato di Serie A di Francesco Acerbi, e per finire le 150 partite giocate da Luis Alberto in Serie A con l’aquila sul petto. Il centrocampista spagnolo, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto celebrare il suo traguardo personale raggiunto proprio ieri sera nel match dello Stadio Olimpico. Sui social scrive infatti: “Molto orgoglioso delle mie 150 partite in Serie A con questa maglia!”

Molto orgoglioso delle mie 150 partite in #SerieA con questa maglia! 👊🏽 pic.twitter.com/8CK2ccYs2s — Luis Alberto Romero (@10_luisalberto) October 28, 2021

