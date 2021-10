Transfermarkt | Gli esordi “più freschi” del 2021/22: comanda Scalvini, ma Luka Romero?

Il portale Transfermarkt ha lanciato la speciale classifica degli esordi “più freschi” della stagione attuale. Dopo l’esordio di ieri di Afena-Gyan nella Roma infatti, la lista dei giovani esordienti in Serie A si allunga. A comandare questa speciale tabella, è Scalvini dell’Atalanta, lanciato da Gasperini a 17 anni e 10 mesi. In realtà non è così, perché all’appello manca il biancoceleste Luka Romero, fatto esordire da Maurizio Sarri nella sfida casalinga contro lo Spezia nello scorso 28 agosto, a 16 anni, 9 mesi e 10 giorni, che di fatto va a posizionarsi al comando. Il talento argentino classe 2004, detiene inoltre già il record di più giovane debuttante della Liga, quando a 15 anni e 219 giorni scese in campo contro il Real Madrid.

