Canigiani: “Molta gente si è interessata alla Lazio con Binance. Presto i tifosi sceglieranno anche la divisa con cui scendere in campo”

Il direttore del marketing della Lazio Marco Canigiani ha parlato in un video pubblicato sul canale Youtube di Binance e della nuova collaborazione con questa, spiegando quello che si puà fare con il Token Lazio e in cosa consiste la collaborazione. Queste le sue parole:

“Ci ha incuriosito l’evoluzione di questo mondo ed il fatto che molte squadre ci si stessero avvicinando. Abbiamo studiato e dato che cerchiamo il meglio, abbiamo valutato che Balance fosse il meglio. Siamo stati i primi a sperimentare questo progetto e i numeri sono stupefacenti. Risultato eclatante? Non ce lo aspettavamo, ma è un premio per il lavoro che stiamo facendo, è una cosa infinita, impegno H24, ma il risultato è stato fantastico. Prospettive? Secondo me la cosa fondamentale è poter mixare i bacini che questi mondi possono portare avanti, squadra sportiva con un mondo sconfinato come questo. La Lazio è stata conosciuta probabilmente molto di più nel mondo, oltre ad aver avvicinato le persone alla Lazio. Molta gente però nel mondo si è interessata alla Lazio, non per forza tifosi, magari lo saranno. Siamo un unicum. Alcune squadre già lo volevano fare, ma siamo stati i primi. Sarà stata la fortuna e la bravura. E’ una cosa simpatica dove il tifoso partecipa anche a delle divisioni, è più un gioco, un grandissimo gioco. Sono stati mesi difficili per tute le squadre e questo settore sta compensando, sono settori che puntano molto sullo sport, e sempre di più, perché fidelizzano il tifoso. La Lazio orami da anni è a livelli alti dal punto di vista finanziario. L’aspetto che ho notato è il grande interesse che è stata data alla Lazio dal punto di vista internazionele. Riscontri incredibili dal punto di vista mediatico, ma anche da altre squadre che ci hanno chiamato per informazioni, dicendoci che ci provavano da anni e chiedendo come abbiamo fatto. Come funziona il Token? E’ una sorta di gioco, permette di partecipare ad alcune attività a carattere di marketing. Inizieremo con cose più piccole, come scelte di canzoni che accolgono i giocatori o alcune scelte grafiche. Ma poi si crescerà. Saranno i tifosi a scegliere. Tra un po’ chiederemo anche con quale maglia giocare in trasferta, se preferiscono la bianca o la nera. Il digitale è un mondo nuovo, da comprendere. Verranno realizzati dei prodotti digitali che i tifosi potranno acquistare tramite il Token Lazio. Renderli ingaggiati con la vita del club, renderli partecipi. Speriamo sia solo l’inizio e con risultati sorprendenti come lo è stata la partenza.”

