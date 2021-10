FORMELLO – Dubbio Hysaj-Lazzari in difesa, rilancio per Leiva e Basic in mezzo al campo

Le sfide fra Lazio e Atalanta hanno caratterizzato queste ultime stagioni, partite ricche di gol e polemiche che hanno regalato gioie e dolori. Stavolta sulla panchina biancoceleste ci sarà Maurizio Sarri che è alla ricerca di continuità dopo la vittoria scaccia crisi contro la Fiorentina. Non sarà però lo stesso undici visto mercoledì all’Olimpico, ci dovrebbero essere tre cambi che riguardano difesa e centrocampo. Partendo dalla retroguardia lottano per un posto dal primo minuto Lazzari e Hysaj. L’ex Spal è reduce dalla buona prova contro i viola ma potrebbe soffrire la fisicità degli uomini di Gasperini e per questa ragione è favorito l’albanese che però traslocherà sulla corsia di destra lasciando Marusic sulla fascia mancina. In mezzo confermata la coppia Luiz Felipe-Acerbi a protezione della porta che vedrà Pepe Reina. A centrocampo l’unica certezza si chiama Milinkovic che potrebbe trovare nuovi compagni di reparto. Infatti dovrebbe cambiare il vertice basso del trio in mediana col rilancio di Lucas Leiva al posto di Cataldi. Una scelta figlia delle caratteristiche di un avversario che gioca molto fra le linee e il brasiliano garantisce maggiore copertura in fase di interdizione. Nel gioco delle coppie Leiva chiama Basic al suo fianco anzichè Luis Alberto, il croato dà intensità e inserimenti in area avversaria oltre ad essere un giocatore importante sui palloni aerei. Un dubbio che il tecnico porterà con sè fino a pochi istanti dal fischio di inizio domani alle 15. Davanti scelte obbligate vista l’assenza di Zaccagni con Felipe Anderson e Pedro ai lati di Ciro Immobile.

