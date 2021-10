I precedenti della Lazio con l’arbitro Guida: il bilancio dei 22 incontri è a favore dei biancocelesti

La designazione arbitrale per l’undicesima giornata di Serie A TIM ha assegnato la gara Atalanta-Lazio al signor Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

L’arbitro campano ha già diretto i biancocelesti in 22 gare: lo score di quest’ultime è in perfetto equilibrio e parla di 9 vittorie per la Lazio, 7 sconfitte e 6 pareggi.

In questa stagione il fischietto di Torre Annunziata ha arbitrato la Prima Squadra della Capitale in occasione della vittoria nel derby contro la Roma dello scorso 26 settembre, terminato 3-2.

