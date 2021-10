LAZIO WOMEN | Roma-Lazio, Greggi: “Il derby è una finale, puntiamo a vincere”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

In vista del derby di Serie A femminile, la giocatrice giallorossa Greggi è intervenuta in esclusiva a Vocegiallorossa.it. Queste le sue considerazioni sul prossimo derby, previsto per il 12 dicembre (ore 14.30).

Il 12 dicembre c’è il primo derby in Serie A, ce ne sono stati alcuni ma la Lazio giocava contro la Roma CF, ci sono stati derby in Primavera. Che evento può essere? Può essere considerata una partita salva-stagione o il fatto che voi siete una squadra top e la Lazio è ultima può ridimensionarla a gara da 3 punti?

“Non la vedo come la partita salva-stagione, da romanista il derby è il derby, lo sento già da ora. È normale che quando ti trovi là sono tutte finali, è un derby ed è una finale, puntiamo solo a vincere”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: