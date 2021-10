Atalanta-Lazio, Acerbi nel post partita: “Due gol che non dovevano prendere, ma avremmo potuto vincere”

Nel post partita di Atalanta-Lazio, il difensore della Lazio Acerbi è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: “Se prendi gol potevi sempre gestire meglio le situazioni, ha fatto un eurogol di stinco. Abbiamo preso due gol che non dovevamo prendere: il pareggio è giusto, ma potevamo portarla a casa. Abbiamo tenuto il palleggio, abbiamo giocato bene quando recuperavamo palla: l’approccio e la mentalità di aggredire in avanti, di tenere le posizioni, oggi lo abbiamo tenuto, peccato per il 2-2. I big match si preparano da soli, nelle altre gare devi avere voglia e determinazione che a volte ti mancano un po’. Oggi era la prova di maturità sull’approccio: in trasferta avevamo perso male, adesso vediamo nelle altre gare, ma questa è la strada che vogliamo noi e il mister. Lui vuole densità, bisogna correre, soffrire, aiutare: cambiando tutto rispetto a Inzaghi, è una fatica più mentale che fisica, che poi condiziona la seconda. Oggi, come nel derby, c’è stata fatica e voglia da parte di tutti: dobbiamo migliorare, essere corti, l’approccio adesso deve essere continuo, oltre che tenere l’asticella alta anche contro squadre sulla carta inferiori“.

