Atalanta-Lazio, Hysaj nel pre-partita: “Dovremo fare una gara solida e dare continuità ai risultati”

Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il difensore biancoceleste Elseid Hysaj, il quale ha commentato la sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Lazio che avrà inizio alle 15.00. Queste le sue parole:

“Dovremo fare una gara solida, senza prendere gol. Con il nostro gioco, possiamo segnare: dovremo evitare di concedere spazio all’Atalanta. Giocare sulla fascia destra per me è più naturale, visto che non sono mancino, gestisco meglio la palla. Ovviamente però gioco dove vuole il mister. Il morale nella rosa è buono, dobbiamo solo dare continuità ai nostri risultati“.

E’ intervenuto poi anche ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

“Siamo in crescita, dobbiamo avere continuità e cercare di non prendere gol. Abbiamo parlato e stiamo cercando di migliorare sui punti deboli, è una cosa nostra, dobbiamo essere sicuri di noi stessi e delle nostre qualità.”

