Il Messaggero | Marusic cerca un’altra perla. Ballottaggio Hysaj-Lazzari

Sarri invita Marusic a calciare più spesso dalla distanza. Può essere ancora lui l’uomo della provvidenza contro l’Atalanta.

Come riportato da Il Messaggero, lo scorso gennaio era stato proprio il montenegrino a indirizzare la partita, facendo centrare alla Lazio una vittoria a Bergamo che mancava da cinque anni. Al momento il giocatore è in attesa di rinnovo contratto e sta cercando casa a Roma. Sulla formazione da schierare in campo oggi, Milinkovic sembrerebbe favorito a Luis Alberto e si contendono un posto in campo Leiva e Cataldi. Hysaj sembrerebbe in vantaggio sul neo papà Lazzari.

