MOVIOLA | Pepe Reina ammonito mentre veniva sommerso dal lancio di oggetti dalla curva

Beffa per la Lazio che si vede recuperare il gol di vantaggio due volte, entrambe a pochi istanti dal fischio finale delle due frazioni di gioco. Per l’arbitro Guida una direzione di gara pulita, pur trovandosi davanti ad una partita ricca di intensità. Unica pecca sul finale, quando ammonisce Pepe Reina mentre gli venivano lanciati diversi oggetti dalla curva avversaria.

GLI EPISODI

Al 34′ giusta l’ammonizione per Luiz Felipe Ramos che scende in scivolata su Zappacosta: preso in controtempo, colpisce l’esterno destro bergamasco sullo stinco, facendogli lo sgambetto. Il brasiliano arrivava troppo velocemente – per impedire il contropiede dell’Atalanta dopo un calcio d’angolo – per fermarsi in tempo.

Al 90′ l’ammonizione nei confronti di Reina è eccessiva: il portiere laziale in quel momento stava ricevendo una pioggia di oggetti dalla curva atalantina, per questo non ha battuto inizialmente la rimessa dal fondo. Tra l’altro pochi secondi dopo essere stato sanzionato con il giallo, viene anche colpito da un oggetto sulla testa.

