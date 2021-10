Napoli, prende forma la statua di Maradona: verrà svelata allo stadio prima della sfida con la Lazio

Il 28 novembre andrà in scena l’incontro tra Napoli e Lazio, presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Proprio in onore dell’argentino, sta prendendo copro la statua in suo onore che verrà svelata prima della sfida contro i biancocelesti. Un evento che attirerà sicuramente moltissimi tifosi allo stadio, i quali vorranno assistere alla presentazione di questa opera.

Lo riporta con un tweet il giornalista sportivo Alessandro Alciato:

Sta prendendo forma la statua di #Maradona che il 28 novembre, prima di Napoli-Lazio, verrà svelata allo stadio. Un ottimo motivo per esserci. pic.twitter.com/BanzMV1x0k — Alessandro Alciato (@AAlciato) October 30, 2021

