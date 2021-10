Serie A, la Juventus perde ancora: l’Hellas Verona vince 2-1

Alle 18.00 è andata in scena la seconda gara di giornata in Serie A, con la sfida tra l’Hellas Verona di Tudor e la Juventus di Massimiliano Allegri. Nel primo tempo inizio shock per la squadra di Allegri, che subisce al minuto 11′ e 14′ la doppietta di Simeone. Costretta a rincorrere, la Juventus accorcia le distanze al minuto 80′ grazie alla seconda rete consecutiva di McKennie.

